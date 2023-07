Bici elettrica della Eon rubata martedì scorso in via Cosa, località Cantinella: il proprietario lancia un appello. «La bici era sotto il portico di casa. Non aveva batteria né chiavi, dunque era inutilizzabile. Chiunque l'avesse vista è pregato di contattare il 347.6696170». Il proprietario, che aveva vinto la bici a una lotteria, promette una lauta ricompensa.