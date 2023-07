L'annuncio è stato fatto ieri nella conferenza stampa sul parco della Collina alta direttamente dal sindaco Riccardo Mastrangeli: i lavori della nuova piazza allo Scalo saranno completati per la fine dell'anno. Uno spazio di tipo rinascimentale di 10.000 mq con un quinta di alberi e spazi verdi, con pista ciclabile che si raccorderà con quella che passa per via Puccini e arriva fino al Matusa, che migliorerà gli standard di vivibilità del quartiere e che contribuirà a far diventare tutta la zona una delle più appetibili del capoluogo.

Il progetto messo in campo dal Comune prevede il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi per il quartiere: la riqualificazione delle aree esterne della stazione, allo scopo di venire incontro alle richieste provenienti dagli utenti e dai residenti; la restituzione di unità al piazzale antistante la stazione, tramite una ridistribuzione logica degli spazi, la riqualificazione delle aree verdi e l'estensione delle aree pedonali; la riconnessione della città alla stazione, migliorando il livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione; la ricucitura delle due parti di città attualmente tagliate dal fascio di binari.

Tuttavia, qualche problematica è emersa in questi mesi legata principalmente alla presenza di un cedro libanese. La vasca di contenimento sarebbe di dimensioni non adeguate, in più le radici avrebbero già creato dei problemi alla nuova pavimentazione e i rami, in qualche occasione, sarebbero caduti sulle nuove panchine. Criticità sulla cui soluzione i tecnici stanno ragionando.