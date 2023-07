La corte d'assise d'appello di Roma ha condannato Gabriele e Marco Bianchi a ventiquattro anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Sconto di pena: in primo grado la Corte di Assise di Frosinone li aveva condannati all'ergastolo. Confermate invece le condanne a ventitré anni per Francesco Belleggia e a ventuno anni per Mario Pincarelli. Il giovane cuoco di Paliano era stato ucciso il 6 settembre del 2020 a Colleferro.