È la consigliera Laura Borraccio a mettere in evidenza il totale stato di degrado nel quartiere di San Bartolomeo, zona case Ater. «Gli abitanti del quartiere sono costretti a vivere tra sporcizia e rifiuti, tra fogne aperte e ratti che girano indisturbati nella totale indifferenza di tutti ma, soprattutto nella totale indifferenza dell'amministrazione a cui i residenti si sono rivolti più volte».

Cassino non è una metropoli, «pertanto dovrebbe essere semplice verificare lo stato di pulizia dei quartieri. Ciò non è mai accaduto! Come mai la società appaltatrice non esegue il proprio lavoro in quelle zone? Chi controlla questa società? Chi tutela i residenti dei quartieri che, sono costretti a lasciare le proprie abitazioni a tutela dei propri figli?».

Per la consigliera Cassino non è solo Corso della Repubblica, Cassino è composta da centro e periferie ed entrambe, devono essere parimenti riguardate.