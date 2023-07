Un "compleanno" speciale in abbazia per San Benedetto con l'esordio - anche nella sua prima giornata dell'11 luglio, di dom Luca Fallica. «Si raggiunge la sapienza, si raggiunge la vita felice, quando ci si affretta verso la patria celeste, anche se lo si fa con il piccolo passo del principiante. Non importa se il passo è corto, debole, incerto; ciò che importa è che sia un passo comunque ricolmo del desiderio della patria celeste, che sia un passo illuminato dalla promessa di Dio e dal suo futuro; che sia un passo fatto con lo sguardo, con gli occhi pieni del Volto che cerchiamo», ha detto ieri mattina.



I pellegrini

Alle 6 l'avvio della "Salita al Monte" per diversi pellegrini partiti dalla città martire per percorrere gli antichi sentieri che portano al millenario cenobio benedettino. Alle 10 dom Luigi era ad accoglierli per la benedizione.

Autorità civili e militari, religiosi, religiose e tanti fedeli erano già arrivati nella Basilica Cattedrale e la Celebrazione presieduta dall'Abate Luca - e concelebrata da oltre venti sacerdoti - è iniziata come da programma alle 10.30.



I nuovi oblati

Una celebrazione che ha visto anche l'ingresso di due nuovi oblati nella già numerosa famiglia di oblati secolari dell'abbazia di Montecassino: Paola e Giuliano, che hanno scelto rispettivamente i nomi di oblazione di Cecilia e Bertario. Molto commossi hanno letto le rispettive carte di oblazione - che ciascuno aveva redatto di proprio pugno - e le hanno poi mostrate all'abate di Montecassino che ne ha preso visione.

«Desidero rivolgere - ha detto nell'incipit della sua omelia - un grato saluto, e un benvenuto nella casa di san Benedetto, a tutti voi che siete saliti sin qui per celebrare la solennità di san Benedetto, patrono d'Europa, alle autorità presenti, alle monache e ai monaci di altri monasteri, ai sacerdoti che concelebrano, agli oblati e alle oblate, a quanti son saliti qui oggi a piedi, e a ciascuno di voi. Per tutti noi oggi risuona questo invito: "Chi è l'uomo che vuole la vita e brama vedere giorni felici?". Con questa domanda - secondo il Prologo della regola di san Benedetto - il Signore va cercando il suo operario tra la gente».

Una festa nella festa quella di ieri che si è conclusa ieri sera con il Concerto della Banda Don Bosco Città di Cassino nella incantevole cornice del Chiostro bramantesco.



L'umiltà

Lunedì pomeriggio, invece l'abate Luca ha introdotto la riflessione in preparazione alla Solennità di ieri, dal titolo "L'esperienza spirituale di san Benedetto e il cammino sinodale della Chiesa".

Un passaggio importante sull'umiltà vera. «Benedetto propone l'immagine della scala di Giacobbe per disegnare il cammino dell'umiltà. È il diminuire di chi sa fare spazio all'altro e sa vivere la fatica di un "fare lasciando fare". Per Benedetto la scala dell'umiltà ha al suo vertice, che è un vertice capovolto, poiché lo si raggiunge scendendo e non salendo, la figura del pubblicano descritta dalla celebre parabola di Luca 18, il quale, diversamente dal fariseo, non fa affidamento su quanto egli è in grado di compiere, ma su quello che la misericordia di Dio realizza in lui». E ancora: «È l'amore che si esprime nel fare lasciando fare, dunque dando spazio, aprendo davvero cantieri in cui collaborare insieme, individuando strade lungo le quali camminare l'uno a fianco dell'altro, che è la cosa più difficile, perché ci è più spontaneo, più facile e immediato o precedere o seguire, ma affiancare, camminare l'uno al fianco dell'altro, l'uno al passo dell'altro, è impresa non facile, è impegno arduo, che chiede ascolto, vigilanza, molta attenzione, non solo all'altro, ma anche a se stessi».