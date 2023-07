Si sono presentati in cinquantuno ieri mattina per sostenere la prova scritta del concorsone indetto dal Comune di Sora per assumere a tempo indeterminato sette nuovi vigili urbani. La prova si è tenuta nella palestra del liceo "Gioberti", in via Spinelle, a partire dalle 10.

Erano stati sessantaquattro i concorrenti che avevano superato la prima fase del concorso, quella svolta in un padiglione delle "Fiere di Sora" lo scorso maggio. Si erano iscritti più di ottocento aspiranti agenti della polizia locale inseguendo il sogno del posto fisso (inquadramento contrattuale di categoria C).

Un concorso fortemente voluto dall'amministrazione comunale per potenziare l'organico in forza al comando della municipale, che da diverso tempo ormai può contare su appena una decina di unità.

Ieri mattina i candidati hanno dovuto rispondere alle domande del test argomentando su quattro temi: il responsabile del procedimento nella legge 241/1990 e similari; i compiti e i poteri degli organi di vigilanza in termini di edilizia; il commercio su aree pubbliche; la guida sotto l'influenza dell'alcol, procedure operative e sanzioni.

Considerato il gran caldo, nella palestra dove si è tenuta la prova sono stati piazzati dei ventilatori e a ciascun candidato è stata fornita dell'acqua. I candidati hanno avuto tre ore di tempo e poco dopo le 14 la prova è terminata.

Soddisfatto il comandante della polizia locale di Sora, Dino Padovani, che ha anticipato che il risultato dello scritto verrà comunicato dopo l'estate. Se ne parlerà probabilmente a settembre, quando bisognerà anche valutare dove svolgere la seconda prova del concorso, il colloquio finale, forse in una sala del Comune o all'auditorium.

Il concorso non servirà soltanto a rinforzare l'organico della polizia municipale sorana; infatti dalla graduatoria conclusiva potrà attingere anche il Comune di Alatri, anch'esso alle prese con una stringente necessità di nuovi vigili urbani.

Ora per i concorrenti rimasti in corsa la meritata pausa estiva, prima di rituffarsi nella preparazione del colloquio finale.