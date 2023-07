Firmati i contratti di appalto per la messa in sicurezza e la bonifica di diversi siti della provincia di Frosinone. L'annuncio è arrivato ieri mattina dalla direttrice ciclo dei rifiuti della Regione Lazio Wanda D'Ercole durante il convegno "Sin Bacino del fiume Sacco, novità sui procedimenti e prime risultanze", organizzato da Unindustria insieme all'ordine dei geologi del Lazio e con il patrocinio di Arpa Lazio.

La scorsa settimana la Regione Lazio aveva aggiudicato le gare per i siti. Stiamo parlando dei Ponti della Selva di Paliano, dell'ex polveriera di Anagni, dell'ex cartiera di Ferentino, dell'ex stabilimento Annunziata, dell'ex Snia Bpd Bosco Faito, di Ceccano, dell'ex cartiera Vita Mayer, dell'ex Industrie Olivieri e infine dell'ex Europress di Ceprano. Inoltre è stata aggiudicata anche la gara per il servizio di supporto logistico alle attività di monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico del Sin. Per un totale di 53 milioni di interventi.

Nel corso dell'evento è stato fatto il punto sul sito di interesse nazionale, che dalla sua ultima perimetrazione del 2016, comprende aree ripariali del fiume Sacco, aree agricole, in parte anche residenziali ma soprattutto gran parte delle aree industriali di diciannove comuni nelle province di Frosinone e Roma, su un territorio di circa 7.200 ettari che si estende lungo l'asta fluviale per oltre 70km.

Il convegno

Professionisti e rappresentanti si sono confrontati sullo stato dell'arte dei procedimenti in corso. Ad aprire il dibattito la presidente di Unindustria Miriam Diurni e Simonetta Ceraudo, presidente dell'ordine geologi del Lazio. «Sul tema Sin Bacino del fiume Sacco c'era la necessità di un convegno tecnico – ha detto la Diurni – poiché, ad oggi, si sono susseguite informazioni che troppo spesso si sono dimostrate pure e semplici opinioni fatte passare per fatti, con alto rischio di disinformazione».

Ma ad oggi come si può uscire da una situazione che permane da anni e continua ancora a danneggiare le imprese del territorio? «Individuando le giuste procedure e seguendole – ha aggiunto – Facendo riferimento alla normativa e in qualche modo anche semplificandola. Ad oggi però il punto è che non sappiamo neanche come uscirne. Di casi di bonifica ce ne sono molto pochi perché spetta a chi ha contaminato il sito.

Il problema è che le aziende che possono aver contaminato un sito non esistono più. In realtà molto spesso quello che emerge dalle nostre indagini, dalle analisi del rischio messe in atto quando vogliamo fare un investimento, è una situazione che forse non è poi così grave. Proprio per questo che dobbiamo assolutamente far riferimento ai tecnici competenti. E capire a che punto siamo realmente con l'inquinamento della Valle del Sacco».

Poi ha concluso: «La politica deve fare attenzione a non cavalcare il populismo. In genere si tende sempre di cercare un colpevole. Ma ad oggi non c'è più, soprattutto in passato quando si faceva riferimento a un sistema che funzionava in base a regole e normative differenti. È molto importante quindi non andare alla ricerca di capri espiatori a tutti i costi perché li si nasconde la volontà e la resa di un problema che sembra troppo grande da risolvere».