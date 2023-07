Un'Alfa 147 di colore nero, con due persone a bordo. Un terzo individuo avvistato sempre nella zona. Due tentativi di furto in abitazioni. È quanto segnalato nella serata di lunedì alle forze dell'ordine da alcuni residenti della contrada Colleberardi, alla periferia della città di Veroli.

La ricostruzione

Sono circa le 22 quando l'attenzione di alcuni residenti viene catturata da rumori e da movimenti strani. Inizia anche il tam tam sui gruppi WhatsApp e social e subito la telefonata ai carabinieri.

In un episodio ignoti avrebbero tentato il colpo in una casa dove all'interno c'era una signora. Probabilmente proprio la presenza di uno degli occupanti dell'abitazione ha fatto desistere i ladri dal mettere a segno il furto.

In un'altra casa sono entrati mentre i proprietari erano fuori al portico. Hanno raggiunto la camera da letto e si sono chiusi dentro. Ma alcuni rumori hanno messo in allerta i proprietari che sono subito entrati in casa. Hanno sentito rumori e quando si sono diretti dentro hanno trovato la camera chiusa a chiave. I ladri erano scappati uscendo dalla finestra. Sugli episodi indagano i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso.

Importante la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine. Ricordiamo che in caso di auto e persone sospette, potrebbero infatti aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni.

In alcuni casi, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare, inoltre, la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.