Le temperature roventi di questo periodo, con molta probabilità, contribuiscono anche ad accendere gli animi e a scatenare liti violente, come quella esplosa ieri mattina in un condominio di piazza Berardi.

Forse anche vecchie ruggini tra due inquilini sono state il detonatore della zuffa, che ha richiamato le forze dell'ordine nella zona, creando curiosità e allarme fra i residenti. Ma veniamo ai fatti.

La cronaca

Il diverbio tra condomini sarebbe nato a causa del portone d'ingresso che uno dei due avrebbe lasciato più volte aperto, non considerando la possibilità di malaugurate intrusioni nella palazzina. L'altro inquilino avrebbe richiamato l'uomo, invitandolo a tenere chiuso il portone. Da qui sarebbe nato un vivace alterco tra i due, con insulti e spintoni. Il figlio del condomino che aveva intimato all'altro di tenere chiuso l'ingresso avrebbe sentito le urla del padre, intervenendo in sua difesa e rincorrendo il secondo protagonista della lite fino in strada. All'esterno della palazzina sarebbe nata una colluttazione tra il giovane e il condomino, finiti entrambi a terra.

La zuffa veniva sedata fortunatamente dall'intervento dei carabinieri e dei vigili urbani. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che ha subito lesioni a un occhio e ha dovuto essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.

Ora, i militari al comando del luogotenente Fabio Laurentini stanno indagando sull'episodio per accertare le responsabilità dei tre contendenti. Per uno di loro, potrebbe scattare la denuncia a piede libero a causa delle lesioni inferte all'altro inquilino.

I contorni della violenta lite, comunque, sono tutti da chiarire. A questo penseranno i carabinieri della stazione cittadina, che hanno già raccolto gli elementi utili per condurre l'indagine. Fatto sta che una mattinata di caldo opprimente ha riservato una spiacevole vicenda ai residenti di piazza Berardi.