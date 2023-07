Cinquanta alloggi Ater sicuri e perfettamente green. L'annuncio è stato fatto ieri mattina a Villa Santa Lucia, dove sono stati aperti i cantieri alla presenza dei tecnici Ater, del sindaco Orazio Capraro e dell'assessore regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli. Il cantiere prevede un riadeguamento, ammodernamento ed efficientamento energetico di quattro palazzine: cinquanta gli appartamenti che saranno ristrutturati. Inoltre, verrà messa in sicurezza l'area esterna e realizzati altri sei posti auto. Il costo dell'intero finanziamento è di 3.800.000 euro.

Interventi complessi - che comprenderanno, tra le altre cose, un cappotto termico e la copertura, il cambio degli infissi e delle caldaie, come spiegato dall'ingegnere Ater Luca Gemma - che investiranno sia le strutture interne che quelle esterne dell'area oggetto della riqualificazione. Il costo iniziale stimato era pari a 2 milioni e 300.000 euro. «Poi l'aumento dei costi ha fatto lievitare la stima ma ci siamo attivati - ha spiegato Gemma - col fondo opere indifferibili».

Il plauso e i progetti

«Non posso che essere soddisfatto dell'apertura del cantiere - ha dichiarato il sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro - Questo non è altro che l'inizio di una serie di lavori che presto, mi auguro, con il sostegno dell'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, coinvolgeranno altre quattro palazzine Ater situate sempre in via Romualdo Rizza».

«I lavori di riqualificazione energetica e sismica di quattro immobili di proprietà Ater della Provincia di Frosinone, per un totale di 50 alloggi, situati nel Comune di Villa Santa Lucia, in località Pagliarello sono partiti. Tale intervento, che si concluderà entro un anno, è stato finanziato nell'ambito del programma "Sicuro, Verde e sociale", fondo complementare al Pnrr (Pnc).

Uno stanziamento che consentirà la piena ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture interessate, dando così una risposta positiva a molte famiglie» ha sottolineato l'assessore all'urbanistica, alle politiche abitative, case popolari e politiche del mare della giunta Rocca. Che poi ha aggiunto: «Fin dal momento dell'insediamento ci siamo subito messi al lavoro, insieme gli uffici competenti, affinché un importante strumento (quale il Pnrr) non rimanesse un mero concetto astratto, ma si concretizzasse in interventi importanti per il nostro territorio regionale, l'apertura del cantiere in località Pagliarello costituisce uno dei primi risultati di tale logica di lavoro, proiettata ad affrontare e superare molteplici problematiche riscontrate in questo settore. Ringrazio il presidente Rocca - ha affermato - per aver condiviso questa azione, dimostrando particolare attenzione alle esigenze dei vari territori della nostra regione». Ma non è tutto.

«Come assessorato ho trovato uno stato molto avanzato proprio in relazione ai fondi Pnrr - ha aggiunto l'assessore Ciacciarelli - Il Comune di Villa Santa Lucia è apripista per l'avvio di questo tipo di lavori e anche nel rispetto del cronoprogramma: siamo soddisfatti e speriamo che tutto proceda nel modo dovuto».

Dopo l'interlocuzione con il Ministero, che aveva chiesto all'assessorato guidato da Ciacciarelli se ci fossero già altri progetti cantierabili, era attesa una ulteriore tranche di finanziamenti. «L'accordo è stato chiuso, con una ulteriore tranche di oltre 40 milioni che ci permetteranno di intervenire sulle priorità dell'edilizia popolare. Contestualmente stiamo facendo come assessorato una valutazione di tutti i fondi non spesi per poterli poi destinare alle Ater, con una sintonia tra l'aspetto tecnico e politico».