Dieci arresti per traffico di droga. La misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Roma, è stata eseguita questa mattina dalla polizia e dai carabinieri a conclusione di un'attività d'indagine che ha permesso di individuare e sgominare un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

A dicembre scorso la questura di Frosinone e il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Frosinone hanno avviato un'attività investigativa, inizialmente coordinata dalla procura della Repubblica di Frosinone e successivamente dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, nei confronti di soggetti italiani e albanesi residenti nella provincia, dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini è emersa come piazza di spaccio il quartiere "Cavoni", in particolare le case popolari di viale Parigi.

L'attività illecita risulta riconducibile, in particolare, a due fratelli, entrambi residenti a Frosinone, pregiudicati di origini siciliane, da anni già operanti nel tessuto criminale del frusinate. Nel corso delle indagini sono state compiute diverse operazioni che hanno consentito di trarre in arresto in flagranza di reato cinque persone e di sottoporre a sequestro complessivamente circa 800 grammi di stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana). Contestualmente sono stati altresì segnalati undici assuntori di sostanze stupefacenti ed è stata sottoposta a sequestro la somma totale di 72.000 euro.

In particolare, sono state eseguite la misura cautelare personale della custodia in carcere a carico di tre soggetti e la misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo, a carico di sette soggetti.