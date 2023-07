Forse ci siamo quasi. In settimana sarebbe in programma la firma del contratto per la gestione del chiosco bar all'interno del Parco Matusa. Quindi dalla prossima settimana il vincitore della gara, la società "Fabinnova" di via Aldo Moro, dovrebbe iniziare a svolgere tutte le attività accessorie previste. Come la pulizia dei locali e dei bagni, lo svuotamento dei cestini. Ma anche l'apertura e la chiusura del parco. Per quanto riguarda l'attività propria del bar, invece, potrebbe volerci ancora un po' di tempo. Intanto i mesi più clou della stagione estiva sono passati e il chiosco continua a restare ancora chiuso.

Il nodo dell'orario

Nei giorni scorsi i cittadini avevano sollevato la polemica sugli orari di ingresso e di uscita dal parco. Il foglio (adibito a cartello) posizionato in uno degli ingressi laterali del Parco Matusa parla chiaro. Dal lunedì al giovedì la chiusura è fissata alle 20. Troppo presto viste le ondate di calore degli ultimi giorni. Diversi cittadini, che frequentano abitualmente il parco, hanno fatto notare di non riuscire ad arrivare in tempo. Soprattutto negli ultimi giorni con le temperature che hanno toccato picchi record e non sembrano avere un'inversione di rotta. Si fa fatica quindi a comprendere i motivi della scelta. Anche se stiamo parlando di giorni infrasettimanali sarebbe l'ideale prolungare l'orario di chiusura come avviene nel weekend. Il venerdì, infatti, i cancelli chiudono alle 22. Mentre il sabato e la domenica restano aperti fino alle 24. Intanto tutti aspettano di vedere se questa volta l'attività del chiosco bar riuscirà a partire.