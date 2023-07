Con l'estrazione del contenuto del cellulare di Thomas si è consumato, nella giornata di ieri, uno degli ultimi atti dell'indagine sull'omicidio del 19enne, avvenuto a seguito della drammatica sparatoria dello scorso 30 gennaio.

Dal telefonino di Thomas sono stati prelevati messaggi, video, foto, audio che ora saranno analizzati dai tecnici esperti del Racis. Scavando, si spera di reperire qualche elemento utile all'inchiesta, magari da confrontare con quelli già in possesso degli inquirenti per ricostruire il contesto in cui sono maturate le vicende dell'inverno passato.

Precedentemente, erano stati analizzati l'iPhone di Mattia Toson e i cellulari del fratello Niccolò, della fidanzata di Mattia, di un suo amico, dello zio acquisito Francesco Dell'Uomo, mentre il telefonino di Roberto Toson (padre di Mattia e Niccolò) non era utilizzabile per questa operazione. Se il cellulare di Mattia Toson (indagato insieme al padre) risultava spento al momento dell'agguato in via Liberio, nulla si sa dei contenuti estrapolati dagli altri supporti, poiché il "muro" eretto dagli investigatori è stato sempre invalicabile.

L'ansia della famiglia

Il trascorrere del tempo senza risultati concreti (leggi: arresti) ha indubbiamente innervosito le famiglie Bricca e Sabellico, nonché tutti i parenti e gli amici di Thomas.

Poco più di una settimana fa, la mamma del ragazzo, Federica Sabellico, ha postato un messaggio eloquente sul suo profilo facebook: «Quanto tempo ancora bisognerà aspettare?». In tutti questi mesi (sono trascorsi più di 5), lo zio materno, Lorenzo, ha animato numerose iniziative per tenere alta l'attenzione del caso e domandare azioni e progetti materiali per migliorare le condizioni della gioventù alatrense, smarrita e disorientata da falsi valori. Ma è chiaro che quella "sete" di giustizia non accenna a smettere e il lungo silenzio ha generato sentimenti forti, talvolta contrastanti: speranza mista a rabbia, irrequietezza, ansia. Nel frattempo in città vige un po' più di calma dopo gli episodi delle scorse settimane, dopo le nuove risse e gli ulteriori scontri che hanno testimoniato uno stato di tensione permanente, il quale, in tutta evidenza, è andato crescendo con il passare dei giorni. Le misure di controllo sono state amplificate, per cui vedere le forze dell'ordine circolare con maggiore continuità nelle strade del centro ha scoraggiato nuove azioni del genere. L'auspicio è che presto si possa mettere un punto e fare luce su quanto accaduto e sul perché in quella tragica e freddissima serata del 30 gennaio.