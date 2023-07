Vende un pc on-line, viene truffato e subisce il furto della propria identità. La disavventura non è finita qui, perché l'uomo è finito a processo per truffa: chi gli ha rubato l'identità, l'ha utilizzata per commettere altri reati. Ma come difendersi in questi casi? Qualche consiglio per le vendite on-line dal delegato provinciale di Federprivacy e docente a contratto all'università di Padova, l'avvocato Matteo Perlini.

Come bisogna comportarsi se si vuole vendere un prodotto online?

«Chi vende qualcosa online deve prestare attenzione a quali dati personali condividere nell'annuncio: è opportuno limitarsi a pubblicare solo i dati necessari come numero di telefono o indirizzo email; non è invece consigliabile pubblicare il proprio nome e cognome (meglio sostituirli con uno pseudonimo) o l'indirizzo. Poi, anche nella successiva fase di vendita occorre proteggere la privacy. Di solito, durante una transazione online, le informazioni richieste dall'acquirente possono includere il nome del venditore, l'indirizzo di spedizione, un recapito telefonico o un indirizzo e-mail per comunicazioni e i dettagli del prodotto che si sta vendendo. Bisogna evitare di fornire i dati che non servono».

Se l'acquirente chiede altre informazioni sul venditore?

«Occorre valutare se tali informazioni sono indispensabili, perché se non servono è meglio evitare di fornirle. Generalmente, non è necessario fornire all'acquirente una copia della carta d'identità, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la sicurezza del venditore e potenzialmente consentirne un uso improprio».

Quali precauzioni prendere?

«Il consiglio è usare per la vendita una delle piattaforme marketplace presenti sul web che verificano l'identità del venditore alla registrazione; così l'acquirente non avrà bisogno di avere altre informazioni sul venditore come la copia della carta di identità».

Come regolarsi nel caso si voglia vendere un pc dove all'interno ci sono file cancellati dal contenuto sensibile?

«È ancora più importante prendere precauzioni per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali e delle informazioni sensibili. Ecco alcune linee guida che si possono seguire. Backup dei dati: prima di vendere il computer, eseguire un backup completo di tutti i file. In questo modo, si può conservare una copia sicura dei dati personali. Formattazione del disco rigido: dopo aver eseguito il backup, eseguire una formattazione completa del disco rigido del computer. Questo processo cancellerà tutti i dati in modo irreversibile. Si possono utilizzare strumenti specifici per la formattazione sicura. Ripristino alle impostazioni di fabbrica: questo processo riporterà il dispositivo alle condizioni iniziali. Verifica multipla: dopo aver formattato il computer, verificare attentamente che tutti i dati siano stati cancellati. Protezione dell'identità: se il computer contiene informazioni sensibili che potrebbero essere associate al venditore, potrebbe essere una buona idea prendere misure aggiuntive: ad esempio modificando le password degli account online o utilizzando servizi di monitoraggio dell'identità per rilevare attività sospette».