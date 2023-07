L'erba alta ha superato anche i cartelli stradali, nascondendo i paesi indicati all'uscita di Veroli-Boville della superstrada Sora-Ferentino. Erba alta che ostacola la visuale anche pochi metri più avanti, proprio allo svincolo. Un appello è stato rivolto agli enti preposti da parte di numerosi automobilisti e cittadini. Simile situazione anche in altri punti della superstrada. Gli operai sono in azione in diversi tratti della Sora-Ferentino e nel corso dell'ultimo periodo sono stati già compiuti interventi di pulizia, ma l'erba incolta ha preso di nuovo il sopravvento. Servono nuove operazioni di pulizia.

Disagi, come detto, soprattutto all'uscita per Boville Ernica e proprio all'incrocio che porta a via Paolini e sulla provinciale.

I commenti

«Basta farsi un giro in superstrada per rendersi conto delle sterpaglie che sono spuntate in diversi punti - sottolinea un automobilista - All'uscita di Boville Ernica c'è una vera e propria giungla. L'erba alta ha addirittura coperto il cartello che indica i paesi. Speriamo che gli operai intervengano quanto prima anche e soprattutto per evitare i continui disagi dovuti alla poca visibilità». «Tra l'altro - aggiunge un altro automobilista- non è poi un biglietto da visita per i tanti turisti che percorrono il tratto per raggiungere ad esempio la vicina abbazia di Casamari, il borgo di Boville Ernica. Necessario, dunque, un intervento immediato degli enti preposti per mettere in sicurezza l'area e restituire il giusto decoro». Forte l'appello degli automobilisti agli enti competenti.