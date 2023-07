Incidente tra un'auto e uno scooter: ferito il giovane alla guida del mezzo a due ruote. Lo scontro è avvenuto verso le 13 lungo la strada provinciale "Santa Cecilia", all'altezza del "Caffè Castello". Il sinistro ha coinvolto una Minicountryman, guidata da una giovane, residente nella zona, e uno scooter, condotto da un altro ragazzo molto giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito, la polizia municipale e il personale del 118. Il giovane alla guida dello scooter è stato trasferito in eliambulanza al policlinico "Gemelli" di Roma. Fortunatamente non è in pericolo di vita.