Un rito che scalda il cuore. Un omaggio che rinsalda, di anno in anno, quel legame filiale, inspiegabile, tra la città di Cassino e l'Assunta. «La mamma» dei cassinati da almeno due secoli e mezzo, ieri mattina all'alba, è tornata a mostrare lucente il suo manto azzurro tanto caro ai cittadini, nella tradizionale processione del 9 luglio, che dalla concattedrale si snoda fino alla parrocchia di San Pietro Apostolo.

E come tradizione vuole, ad accompagnare il simulacro dell'Assunta, trasportato a spalla con onore e orgoglio dai portatori, c'erano migliaia di cassinati. Una fiumana di fedeli che a cominciare dalle sei hanno intonato i canti osannanti la Vergine fino all'arrivo al Colosseo, da dove nei prossimi giorni comincerà la "peregrinatio" per le strade della città, di parrocchia in parrocchia fino a tornare nella concattedrale. Comincia dunque il mese mariano cassinate, che culminerà il 14 agosto con l'incantevole rito dell'incoronazione, altro appuntamento fisso nel cuore dei cassinati. «L'atrocità della guerra non conosce risparmio di corpi, anche se in un luogo sacro, dove la dignità umana rivela l'amore di Dio verso ciascuna sua creatura», le parole del vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo monsignor Gerardo Antonazzo nel corso della processione. E in sosta alla clinica San Raffaele, luogo di sofferenza, ha aggiunto: «Chiediamo la grazia di Dio e preghiamo per tutti coloro che sono chiamati, non solo per professione ma per missione ad allievare le fragilità umane».

Presente, tra gli altri, anche il parroco della concattedrale don Emanuele Secondi, che ha guidato la preghiera. Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, ha evidenziato: «Una tradizione centenaria ancora più importante in questo delicato periodo storico per l'Europa».