Spesso sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, avrebbe minacciato, insultato e molestato la moglie, perché non accettava la decisione della donna di voler interrompere la loro relazione e andare via di casa insieme ai figli.

Avrebbe iniziato a perseguitarla, presentandosi sotto la nuova abitazione della coniuge, minacciando di ucciderla insieme ai figli. Pedinata anche sul posto di lavoro.

Giudizio immediato disposto per un quarantottenne di Ferentino. L'udienza è stata fissata per il prossimo 26 settembre. Per aver violato il divieto di avvicinamento, l'uomo è finito poi ai domiciliari. Per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Marco Maietta.

La ricostruzione

Stando alle accuse, che vengono mosse al quarantottenne, le minacce, gli insulti e i comportamenti che hanno provocato alla donna un grave stato di ansia e paura, sono stati continui. Davanti alla decisione della moglie di interrompere il loro rapporto, l'uomo è andato su tutte le furie e ha iniziato a tempestarla di telefonate e messaggi su WhatsApp chiedendo informazioni riguardo alle persone che frequentava e ai suoi spostamenti. Avrebbe minacciato di uccidere lei e i figli.

L'avrebbe seguita nei luoghi da lei abitualmente frequentati, sul posto di lavoro, sotto la nuova abitazione. Comportamenti che hanno suscitato nella ferentinate ansia e paura, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita. Temeva per la sua incolumità e quella dei familiari.

Per l'uomo, come detto, è stato disposto il giudizio immediato. L'udienza si terrà nel tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, il prossimo 26 settembre.

