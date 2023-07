Un rogo di rifiuti divampato ieri mattina in via Garigliano, nei pressi di una delle più grandi concentrazioni di condomini della città martire, fa scattare subito scatta la polemica. Il peggio si è evitato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Ma la situazione resta critica. Da tempo residenti e associazioni lanciano il grido di allarme alle istituzioni a seguito di alcuni episodi dannosi per la salute.

Ad alzare la voce è l'Ansmi: «Proprio ieri avevamo inviato a tutte le autorità per l'ordine e la sicurezza pubblica, fra queste la Prefettura di Frosinone e la Polizia locale di Cassino, che in via Garigliano è divenuta una bomba sanitaria e ambientale perenne», scrive in una nota il presidente Edorardo Grossi. «Sono passate solo poche ore dalla segnalazione che un rogo di rifiuti si è sviluppato tra le palazzine Ater. Bisogna intervenire immediatamente per porre fine a questa minaccia».