Atti vandalici a Santa Croce. Lo denunciano i residenti che da tempo fanno i conti con danni importanti alle loro auto parcheggiate nella piazzetta del rione.

«Santa Croce oggi è un borgo abbandonato, lasciato nell'incuria totale - protesta uno di loro - Nella piazzetta antistante la porta, il parcheggio selvaggio è il problema minore. Purtroppo gli atti vandalici sono tanti e reiterati. Le macchine vengono danneggiate senza ragione e con rapidità. Non sappiamo in quali condizioni troveremo le nostre vetture il giorno dopo quando parcheggiamo la sera. Puri sfregi senza alcuna motivazione che però costano caro».

Da qui la richiesta: «Chiediamo solo semplici controlli. Esiste un problema, che è noto a chi di dovere. Come cittadini abbiamo il diritto di essere tutelati e che vengano presi provvedimenti verso gli autori di questi gesti. Ovviamente questi incivili agiscono nella totale noncuranza dei rischi, certi di non essere individuati ed eludendo anche l'ombra di una sanzione. Solo attraverso delle azioni concrete di controllo questi atti finiranno, noi residenti non possiamo aspettare o rischiare oltre».

Una posizione che si estende a macchia d'olio sullo stato generale in cui versa il borgo. «Santa Croce non rientra tra le bellezze valorizzate, anzi. Un centro storico senza cura, se non per quella spesa da chi vive questi vicoli ogni giorno. Non si può relegare Veroli alla sola piazza Mazzoli. La pulizia, l'ordine e la manutenzione dovrebbero essere cadenzati e regolari. I vicoli non godono di buona salute, spuntano erbacce lungo le mura, la piazzetta davanti ad una delle porte più belle della città non è altro che un parcheggio alla buona. Santa Croce merita decisamente più di questo».

In chiusura l'appello a nome dei residenti: «Chiediamo la giusta attenzione per interrompere questa carrellata di gesti ignobili».