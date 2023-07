Grave incidente poco fa sulla strada regionale 626, in località Piedi le Piagge, tra i centri abitati di Atina e Villa Latina. L'incidente ha coinvolto un uomo di 78 anni residente a Villa Latina che viaggiava a bordo di uno scooter. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 insieme a un'automedica del "Campoli Appennino Soccorso" e alle forze dell'ordine. Per soccorrere il ferito è atterrato sul vicino campo sportivo Visocchi, nella zona di San Marciano, un elicottero dell'Ares che è ripartito alla volta dell'ospedale San Camillo di Roma dove l'anziano scooterista è stato ricoverato in codice rosso con politraumi.