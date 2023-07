Ladri in azione l'altra notte in viale San Domenico. I malviventi hanno preso di mira un'abitazione della zona, hanno creato un varco d'accesso e si sono arrampicati fino al balcone del primo piano dove hanno forzato la finestra e sono entrati. In quel momento in casa non c'era nessuno, i proprietari erano fuori Sora. I ladri, probabilmente sapendo che i padroni non sarebbero rincasati subito, hanno aperto armadi, pensili e cassetti, rovistando tutto e lasciando il caos in ogni stanza. Hanno arraffato gli oggetti di maggior valore, preziosi e denaro contante, e sono fuggiti senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Un colpo ben studiato, messo a segno dopo che il ristorante che si trova al piano terra dell'edificio aveva chiuso. Soltanto ieri mattina gli altri inquilini dello stabile hanno notato i segni dell'effrazione e dato l'allarme. Sul posto, non lontano dalla basilica di San Domenico, sono giunti gli agenti della polizia di Sora che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto testimonianze utili alle indagini. Pare che nella fuga i malviventi abbiano lasciato delle impronte che sono ora al vaglio degli inquirenti. Attenzione puntata anche sulle telecamere presenti nella zona che potrebbero aver ripreso i ladri prima che entrassero in azione e durante la fuga.

Grande sconcerto tra gli abitanti della palazzina che si augurano che gli autori del colpo vengano presto assicurati alla giustizia. Uno shock per i propietari dell'appartamento preso di mira, la propria casa violata da gente senza scrupoli. Una brutta sensazione che conoscono in molti, vittime dei raid che bande di criminali mettono a segno periodicamente in città e nel comprensorio. Ladri segnalati anche in territorio di Fontechiari, dove avrebbero tentato di mettere a segno un colpo.

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Di Stefano ha partecipato a un incontro in prefettura proprio sul tema sicurezza. Sono più di una decina le telecamere collocate in centro nei mesi scorsi per poter avere sotto controllo ciò che accade nel cuore della città. Sono state utili per individuare gli autori di gesti perseguibili per legge. Telecamere presenti anche sui ponti d'accesso alla città. Ma i cittadini insistono nel sollecitare più controlli, soprattutto di notte.