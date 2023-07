Colpita con schiaffi e calci, sia a mani nude sia utilizzando bastoni o cucchiai di legno; costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Non poteva avere amicizie, uscire di casa, telefonare. Costretta a modificare anche il suo abbigliamento. Sarebbero stati questi, stando alle accuse che vengono mosse a un trentacinquenne di Ferentino, alcuni atti di violenza che la convivente dell'uomo sarebbe stata costretta a subire da circa un anno. Botte e insulti anche davanti ai figli minori di lei. Sotto accusa per maltrattamenti e violenza sessuale è finito il trentacinquenne che sarà interrogato domani. Per lui è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare. L'uomo per la sua difesa si è rivolto all'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

Stando alle accuse, spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e accecato dalla gelosia, il trentacinquenne avrebbe minacciato e picchiato la convivente con spintoni, calci, schiaffi, arrivando a utilizzare anche bastoni e cucchiai di legno. Sempre stando alle accuse, in almeno tre occasioni l'avrebbe costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà, minacciandola di morte. Avrebbe danneggiato arredi dell'abitazione, l'avrebbe costretta a restare in casa, a non uscire con le amiche.

Le impediva di uscire da sola e di utilizzare il telefono. Doveva rispondere soltanto a lui per dirle dove fosse e con chi. Sarebbe arrivato a romperle tre cellulari. Costretta anche a modificare il suo modo di vestire. Una serie di vessazioni che hanno provocato alla ferentinate sofferenze, umiliazioni e un grave stato di ansia e paura. Offendeva anche i figli della donna. Per l'uomo, come detto, l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale. Domani sarà interrogato.