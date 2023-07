Omicidio Bricca, domani mattina verrà aperto il plico con il relativo supporto telefonico del povero Thomas Bricca, vittima di un agguato il 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri. L'incarico è stato affidato al Racis che procederà all'estrazione dei contenuti audio, video, messaggistica social dal cellulare del diciannovenne per capire con chi abbia, eventualmente, intrattenuto contatti nei giorni, settimane precedenti all'agguato. Si cerca di avere riscontro in ordine a contatti che possano aver riguardato terze persone, a loro volta oggetto di eventuali intimidazioni, da parte di altri soggetti.

Le indagini sembrano volgere verso la chiusura completa con l'ultimo atto di domani, dopo che in precedenza si era agito con analoghe operazioni per i telefonini appartenenti a Mattia Toson (indagato insieme al padre Roberto), la sua fidanzata, un suo stretto amico, il fratello Niccolò e lo zio acquisito Francesco Dell'Uomo detto "Budella". Dal confronto di tutti gli elementi che saranno messi insieme, si spera di arrivare a quelle indispensabili informazioni per far luce su ciò che ha generato l'agguato ormai quasi sei mesi fa. Gli indagati sono assistiti dall'avvocato Angelo Testa, mentre i familiari di Thomas si sono rivolti agli avvocati Marilena Colagiacomo e Nicola Ottaviani.

Intanto la tensione nella città di Alatri è sempre più alta dopo gli episodi delle ultime settimane. Nella serata di lunedì sono intervenute le forze dell'ordine nel centro storico contattate da alcuni cittadini e commercianti. Sarebbero stati segnalati momenti di tensione tra Roberto Toson, indagato per la morte di Thomas, e il figlio Niccolò, con alcuni cittadini, anche se all'arrivo dei carabinieri non c'era nessuna traccia dei protagonisti. I Toson sostengono di non aver fatto nulla. I militari hanno poi rintracciato i due nella zona vicino allo stadio Chiappitto procedendo a una perquisizione che ha dato esito negativo.

Lo scorso week-end un altro intervento dei militari quando il clima si sarebbe surriscaldato tra due gruppi di giovani, sembrerebbe tra alcuni amici della vittima e altri ragazzi, tra i quali Mattia Toson, anche lui indagato per l'omicidio del diciannovenne. Ora si attende, dunque, l'ultimo atto; familiari e amici di Thomas continuano a invocare giustizia.