Oltre seimila multe in cinque mesi, che salgono a settemila se si considera quelle elevate dagli ausiliari del traffico. La polizia locale di Cassino ha rafforzato la sua azione di contrasto alla sosta abusiva. Ma non solo. A far scattare le verifiche degli agenti, sono anche illeciti amministrativi di altro genere, come le irregolarità riscontrate in alcuni veicoli o vari permessi non conformi alle normative.

Insomma: un'azione a tutto campo, come sottolinea a Ciociaria Oggi l'assessore alla Polizia locale, Personale e Affari generali Monica Capitanio: «Da febbraio ad oggi, ovvero da quando gli agenti hanno aumentato i controlli, sono state elevate ben seimila sanzioni. Mi preme sottolineare - aggiunge - che dal computo sono escluse quelle emanate dagli ausiliari del traffico relativi alla sosta nelle strisce blu, che sono oltre mille. Dunque il numero complessivo supera le settemila multe». E prosegue: «Insomma, il dato delinea una situazione abbastanza critica, visto il numero di sanzioni elevate. Tuttavia c'è da precisare che la maggior parte di queste si riferiscono al periodo febbraio-aprile: negli ultimi mesi, infatti, abbiamo registrato un progressivo calo. E speriamo che il trend continui anche nei mesi successivi».

A coordinare gli agenti è il comandante Giuseppe Acquaro. che dal suo insediamento ha impresso una svolta decisiva nel controllo del territorio. Il tutto nonostante la cronica carenza di personale, che inevitabilmente rallenta la macchina del piccolo comando del Municipio cassinate. Anche su questo, però, ci sono novità: palazzo De Gasperi conta infatti di assumere undici agenti di Polizia Locale, a cui si aggiungono due istruttori amministrativi e un istruttore tecnico. L'iter assunzionale, al momento, è ancora al vaglio del ministero, in attesa di ricevere l'ok per bandire i concorsi.