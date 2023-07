Al via il secondo step del concorsone per l'assunzione di sette nuovi agenti della polizia locale di Sora. La prova scritta si terrà martedì prossimo, 11 luglio, nella palestra del liceo "Gioberti". Per i sessantaquattro aspiranti vigili urbani l'appuntamento è fissato alle 10 in via Spinelle, nel quartiere di San Rocco.

Il Comune ha curato i vari passaggi dell'iter concorsuale per poter assumere sette agenti a tempo pieno e indeterminato (categoria C) in modo da potenziare il personale e di conseguenza di servizi alla cittadinanza. Da tempo, infatti, l'organico a disposizione del comandante Dino Padovani è ridotto a poco più di una decina di unità, decisamente insufficienti per i numerosi compiti assegnati al corpo. Perciò l'amministrazione comunale è corsa ai ripari.

A maggio scorso, in un padiglione delle "Fiere di Sora", si è tenuta la prova preselettiva alla quale hanno preso parte centinaia di concorrenti. Una prima "scrematura" nella quale solamente 64 partecipati sono risulti idonei e dunque ammessi alla fase successiva, la prova scritta di martedì prossimo appunto.

Il comandante Padovani si è detto entusiasta del lavoro svolto nei mesi scorsi per organizzare il concorsone e svolgere la preselezione. E ha garantito che anche per la prova scritta di martedì è tutto pronto. Nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo al liceo "Gioberti", dove sono già stati predisposti i banchi e le sedie. Le 64 postazioni accoglieranno concorrenti giovani e meno giovani provenienti da tutto il Lazio, ma anche da Marche, Abruzzo e soprattutto dalla Campania. Sogni e speranze di conquista dell'agognato posto fisso che riempiranno martedì mattina la palestra del "Gioberti".

Dalla graduatoria finale del concorso attingerà anche il Comune di Alatri per altre assunzioni destinate ad ampliare il suo organico dei vigili urbani.

Al concorsone si erano iscritti circa ottocento concorrenti, ma alla prova selettiva del maggio scorso se ne sono presentati poco più della metà. Ora il numero degli aspiranti vigili urbani si è ridotto a sessantaquattro. Da questo novero sortiranno i sette nuovi agenti tanto attesi dal comandante Padovani.