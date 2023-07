Incidente all'incrocio di via Marittima nella parte bassa del capoluogo. A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale, sono state due auto. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. È successo intorno alle 10. Quello di oggi è solo l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti nello stesso incrocio in questi mesi.