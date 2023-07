Un grave incidente è occorso, nel tardo pomeriggio di ieri, ad una quarantanovenne residente a Mole Bisleti. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna si è tagliata 4 dita di una mano con una lama. Dopo le prime cure prestate dal personale del 118, la donna è stata elitrasportata al "San Camillo" di Roma per un intervento di microchirurgia per la ricostruzione della mano.