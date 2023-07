«Ho deciso di non partecipare alla manifestazione ad Alatri perché non voglio confondere i cittadini della Ciociaria con una protesta che non ha ragione di essere». Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha spiegato in una nota le motivazioni sulla scelta di non partecipare alla manifestazione in corso questo pomeriggio davanti all'ospedale "San Benedetto".

«Partiamo dal fatto che il dialogo è già costante e intenso tra gli uffici della Regione e gli attori locali. La pediatria è stata riportata a Frosinone dopo il Covid, in realtà, perché ad Alatri era stata spostata solo temporaneamente in quella fase delicata - aggiunge - Tuttavia, i servizi di pediatria ai cittadini sono e continueranno ad essere sempre garantiti sul presidio di Alatri. Siamo invece impegnati a studiare la mobilità verso Roma dei cittadini del frusinate e, attraverso essa, valutare le reali necessità da implementare. Il nostro obiettivo è quello di contrastare i viaggi verso la Capitale per trovare cure adeguate. Per questo intendiamo rafforzare tutti i presidi sanitari della zona».

«Per quanto emerso finora, vogliamo un ospedale di Alatri come punto di riferimento dell'ortopedia di elezione della provincia - conclude Rocca - Questo per dare una concreta risposta a tutti quei cittadini che oggi vanno a Roma o in altre regioni per una semplice protesi ortopedica. Nessuno lascerà indietro Alatri, ma faremo in modo che, da settembre e al termine di questi studi approfonditi, sarà lanciato un piano di riqualificazione e riorganizzazione della sanità della provinciale di Frosinone e di Alatri in particolare; per esso come per tutti gli ospedali del Lazio».