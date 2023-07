Violento schianto questa mattina su via Ravano, elitrasportato a Roma un cinquantenne di Pontecorvo. L'incidente tra una Ducati Multistrada, condotta dal cinquantenne di Pontecorvo, e una Mini One, guidata da una trentacinquenne di Ceccano, è stato violento. L'uomo ha avuto la peggio. È stato immediatamente soccorso e trasportato a Roma in eliambulanza ma per fortuna non è in pericolo di vita. La ragazza al Santa Scolastica per contusioni varie. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, immediatamente intervenuti. Saranno gli uomini del capitano Bartolo Taglietti a stabilire dinamica e responsabilità. Mezzi sequestrati.