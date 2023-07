Si scende di nuovo in strada, in difesa dell'ospedale "San Benedetto" di Alatri. L'appuntamento è fissato per oggi alle 17.30 all'ingresso della struttura. Tra i promotori della manifestazione il sindaco Matteo Campoli che si sta battendo per dare risposte ai suoi concittadini e non solo. Ha le idee chiare il sindaco Campoli: «Stanno smantellando il "San Benedetto", non lo permetteremo».

Sindaco, una nuova manifestazione, quali gli obiettivi?

«Le notizie che continuano ad arrivare sono preoccupanti, stanno smantellando il "San Benedetto". Pediatria è l'emblema, un reparto che ha fornito un servizio necessario per oltre 11.000 bambini dell'area nord del territorio e che ora non esiste più. O vogliamo parlare di Chirurgia? La lettera di chiusura del reparto ha la data di decorrenza dal 1 luglio e non è stata indicata la data di riapertura. Cosa sta a significare? Non riaprirà più?».

Quali sono le altre criticità che segnalate?

«Voglio intanto ringraziare il "Comitato San Benedetto", le associazioni, gli amministratori e i tanti cittadini che stanno con noi portando avanti questa battaglia. Le criticità, purtroppo, continuano ad aumentare. Le faccio l'esempio del Pronto soccorso: Alatri va avanti con uno o due dottori mentre a Frosinone, a turno, ce ne sono quattro o cinque. E lo sa qual è in percentuale la differenza di ingressi al Ps tra i due ospedali? Solo il 10%. Ma l'elenco potrebbe essere lungo, ed alcune problematiche vengono attenuate solo per merito dello straordinario lavoro di tutto il personale del "San Benedetto". Encomiabili».

A chi rivolgete le vostre proteste?

«Ci siamo rivolti al presidente Rocca, attendiamo un segnale, che purtroppo ad oggi non è arrivato. Roma ci deve aiutare a ristabilire la verità e gli equilibri. Non è possibile gestire il Polo unico "a senso unico". Mancano 7/8 incarichi ad Alatri ma per dimostrare buona volontà ne bastano 4 adesso e 3 il prossimo anno. Arriveranno? La direzione Asl di Frosinone che ne pensa?».

Avete pensato ad altre soluzioni?

«Servono convenzioni con le università così da scongiurare la carenza dei medici e dare l'incarico della direzione sanitaria a qualcuno che conosca bene la nostra posizione geografica. Ci sono cittadini di paesi che per raggiungere lo "Spaziani" impiegano oltre 50 minuti. Così e per dare la possibilità ai lavoratori del "San Benedetto" di lavorare in tranquillità e avere un rapporto collaborativo con lo "Spaziani" da vero polo unico. Se così non fosse è il caso che il nostro nosocomio diventi il quarto polo per essere più performante. Non permetteremo il saccheggio del nostro ospedale».