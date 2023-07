Un'auto in fiamme al casello A1 di Cassino. Fiamme altissime e fumo nero e denso in questi momenti. Per fortuna i proprietari dell'auto, in fila per pagare il biglietto in uscita e entrare in città, hanno visto il fumo. Sono usciti dall'abitacolo che in pochi istanti è stato avvolto dalle fiamme: miracolati. Sul posto i vigili del fuoco di Cassino e gli agenti della Sottosezione A1 della città martire.