A fuoco una cabina stradale dell'Enel in località Valle Giordana ad Atina superiore. Senza luce la contrada omonima e quella di Pozzello. Le fiamme generate a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sora che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Una squadra di operai Enel sta provvedendo a sostituire la cabina ormai inservibile per ripristinare al più presto la corrente elettrica.