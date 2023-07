Cerimonia nell'aula consiliare del Comune di Monte San Giovani Campano per salutare e ringraziare, dopo oltre quarant'anni di onorata carriera, il comandante della Polizia locale Andreino Roscioli. Il comandante ha raggiunto il traguardo della meritata pensione e nei giorni scorsi ha salutato amministratori, comunità e colleghi della Municipale di via Pozzo San Paolo.

Una targa è stata consegnata al comandante dal primo cittadino Emiliano Cinelli durante la cerimonia. "Il sindaco e i dipendenti del comune di Monte San Giovanni Campano, al comandante di polizia locale cap. Andreino Roscioli - si legge sulla targa - in segno di ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi anni di proficuo lavoro".