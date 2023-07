Lutto a Castrocielo: si è spento Giustino Ciafrone, all'età di 73 anni. Aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale per due mandati, la prima volta negli anni '80, la seconda nel 2001 quando si era candidato alla carica di sindaco. Da tutti ricordato come una persona buona, dedita alla famiglia. «Sei andato via in punta di piedi, senza far rumore, com'era nel tuo stile che ricorderemo per sempre – il ricordo del sindaco, Gianni Fantaccione - Abile giocatore di calcio nella mitica squadra di Castrocielo, inappuntabile ferroviere, politico appassionato del tuo paese, padre e marito esemplare. Buon viaggio Giustino, riposa in pace».

A ricordarlo anche il vicesindaco: «Porterò con me il ricordo di un amico, un gentiluomo dall'animo buono, una bella persona che mi mancherà. Che la terra ti sia lieve caro Giustino e tu possa godere del riposo eterno in paradiso». I funerali si terranno giovedì alle 17 nella chiesa parrocchiale Santa Lucia di Castrocielo.