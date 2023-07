Provano a incendiare il portone di ingresso della chiesa della Santissima Trinità e poi imbrattano i muri con scritte blasfeme. È successo nella tarda serata di ieri, come riporta l'agenzia Agi, nella contrada situata al confine tra i comuni di Torrice Frosinone e Veroli. I residenti hanno immediatamente allertato il parroco e gli investigatori della squadra mobile della questura di Frosinone. Le indagini si sono concentrate su alcune persone viste aggirarsi in zona e immortalate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

«Carissimi il nostro santuario ha ricevuto un grave sfregio ma grazie a Dio le cattive intenzioni si sono infrante davanti alla porta del nostro luogo sacro - ha scritto in un post sui social il rettore don Angelo Maria Oddi - Ho in cuore il desiderio di programmare un ringraziamento in cui tutti alzeremo ancora una volta il nostro canto di lode a Dio Trinità per ringraziare per lo scampato pericolo. Ma ancor di più per chiedere la conversione dei cuori».