Correva l'anno 1928 quando la Fiuggi di allora, una delle città mondane più esclusive d'Italia, decise di dotarsi di un campo da golf, tanto da farne oggi uno dei più antichi in Europa. Un percorso naturale di circa seimila metri su diciotto buche che vanno dalla Fonte Bonifacio VIII sino a lambire le rive del Lago di Canterno.

Da sempre considerato dal Comune un asset strategico e sul quale la nuova società "Go.We"., che nel gennaio scorso si è aggiudicata la gestione e ha come presidente Gianfranco Battisti in società con Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo e Nicola Benedetto, ha deciso d'investire cifre importanti per il suo rilancio. A conferma il sopralluogo che lo stesso Battisti, accompagnato da direttore generale di Atf Spa Marco Camplone e dal direttore termale e del campo di golf Fabrizio Niccolai, hanno tenuto nei giorni sul prestigioso impianto sportivo per valutare lo stato di avanzamento del primo lotto di lavori, per un totale di quasi 200.000 euro, che in questa prima fase stanno interessando il rifacimento dei tee di partenza, la rigenerazione dei green delle buche dalla 1 alla 9, il rifacimento dei bunkers con lavorazioni di alta qualità tanto da rendere i bunkers tra i più prestigiosi a livello internazionale.

Un pezzo di un progetto più ambizioso che riguarderà nei prossimi mesi anche l'adiacente centro benessere, da qui il nome della società "Go.We" (golf e wellness), e che a lavori ultimati faranno di quell'angolo di Fiuggi un polo sportivo legato al benessere ancora più esclusivo, unico nel suo genere in Europa.

Il tutto nel contesto di un piano industriale più articolato che punta al rilancio delle vendite della oligominerale Fiuggi legato ad un nuovo modello di termalismo da far ruotare intorno a sanità e benessere.

Progetti che necessariamente dovranno camminare di pari passo ed in sinergia con quella smart city più volte annunciata dal sindaco Alioska Baccarini ed alla quale il Comune di Fiuggi sta già lavorando.

Queste le sfide del futuro per le quali non sono ammessi errori ed inutili tensioni.