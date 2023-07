Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha espresso il concetto più volte: «La rivoluzione nella mobilità alternativa, che stiamo operando a Frosinone, ha un solo grande obiettivo: tutelare la salute pubblica. Il capoluogo ha dei volumi di traffico che non ci possiamo più permettere, e a dirlo non è il sindaco Mastrangeli, ma sono i numeri relativi all'incidenza delle malattie respiratorie e quelli conseguenti del consumo dei farmaci, soprattutto in età pediatrica, per curare quelle patologie. I dati sanitari riguardanti la città di Frosinone registrano numeri preoccupanti, nei report nazionali, in relazione alla diffusione di neoplasie, broncopneumopatie e malattie cardiovascolari. Le polveri sottili, le principali responsabili di queste condizioni patologiche, tendono infatti a ristagnare sul nostro territorio in ragione della particolare conformazione orografica che non ne permette la dispersione. Poi ci sono gli obiettivi dell'agenda 2030 e 2035 dell'Unione Europea, che prevedono, tra l'altro, l'abbandono del motore veicolare termico. È per questi motivi che Frosinone deve seguire l'esempio delle città più avanzate, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione della mobilità, con un passaggio deciso dal trasporto privato al trasporto pubblico. Anche a tutela delle fasce sociali più deboli che nel futuro avranno difficoltà economiche ad acquistare un'auto nuova con motore ecologico. Alla luce di ciò, appare ineludibile cambiare stili di vita e abitudini».

E così, nella seduta di lunedì scorso, la giunta ha approvato la delibera, proposta dal settore ambiente coordinato dall'assessore Antonio Scaccia, relativa l'aggiornamento dello studio di fattibilità e al quadro tecnico economico della realizzazione del sistema di trasporto collettivo urbano della linea scalo ferroviario - De Matthaeis, meglio conosciuta come Brt, che sarà realizzata con fondi del Pnrr (Missione 5).

Lo studio, presentato dal dirigente del settore, architetto Marlen Frezza, descrive finalità e caratteristiche. Gli obiettivi generali che l'Amministrazione comunale intende perseguire attraverso lo sviluppo dell'intervento inerente l'implementazione di un sistema Brt (Bus Rapid Transit) e/o con la realizzazione di un asse per la mobilità sostenibile ed il trasporto collettivo tra Scalo Stazione (partenza/arrivo) e piazzale De Matthaeis (arrivo/partenza) attengono al potenziamento e a una profonda riorganizzazione delle soluzioni e delle linee del trasporto pubblico all'interno di un'area in radicale trasformazione dal punto di vista dell'assetto insediativo, del tessuto produttivo ed economico e dei servizi, in funzione di una strategia più generale di riqualificazione e valorizzazione, urbanistica e ambientale con il centro della città e con le aree esterne.

La finalità del sistema di Brt è di sviluppare un assetto della rete infrastrutturale che possa migliorare le connessioni interne al territorio urbano e le connessioni con il resto del territorio regionale e nazionale. Si tratta di mettere in collegamento le infrastrutture lineari di interesse europeo e nazionale (autostrada A1, Milano-Napoli e linea ferroviaria ad alta velocità, AV) attuali e quelle pianificate. La riorganizzazione complessiva della linea di trasporto collettivo del Brt si basa sull'istituzione di una linea ad alta frequenza, da effettuarsi con bus elettrici lungo un percorso che si sviluppa dal capolinea del parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria, transita dal parcheggio dell'ascensore inclinato e arriva a piazzale De Matthaeis. La linea giornaliera, attraversa la zona maggiormente popolata del comune e si estende per circa 4 chilometri. Il percorso del Brt è descritto per terminali, dove il sistema si attesta, e i tratti di linea. I terminali hanno la funzione oltre che per l'esercizio del sistema di Tpl anche da nodo di interscambio con gli atri modi di trasporto. I terminali sono la stazione ferroviaria e piazzale De Mattaheis, mentre su via don Minzoni, via Sacra Famiglia, via Puccini, via Moro, via Casilina, via De Matthaeis, via Adige, via Po, via Marittima si sviluppa il percorso e saranno ubicate le fermate intermedie.

Lungo il percorso sono stati individuati i tratti, suddivisi per sezioni, in cui, allo stato attuale delle dimensioni delle sezioni stradali delle infrastrutture e dell'assetto della circolazione viaria e della sosta, è possibile prevedere una sede dedicata per la circolazione dei mezzi. La sede riservata individuata è prevalentemente sulla parte terminale di via Aldo Moro. L'esame della sezione delle carreggiate stradali è stato necessario per la verifica preliminare della fattibilità della sede riservata, escludendo in linea di massima, per motivi di sicurezza e di livello di servizio, il tracciamento di sedi riservate su strade a carreggiata unica con doppio senso di marcia. Eventualmente, dove la sezione lo consente, possono essere individuate corsie preferenziali. In corrispondenza della stazione di arrivo a valle dell'ascensore inclinato, presso l'area di parcheggio, la linea di Brt sviluppa una fermata/capolinea di scambio. Fattori come pendenza, variabilità e visibilità dell'asse del tracciato, numero e distanza tra le intersezioni, possono incidere anche sulla fattibilità della sede riservata. Nelle sezioni stradali che presenterebbero le dimensioni per ricavare corsie preferenziali al trasporto pubblico, separate tramite dissuasori, occorrerebbe abolire la sosta bordo strada. In molti tratti del percorso individuato la strada, oltre ad essere a carreggiata singola, presenta diversi accessi laterali, sconsigliando la corsia riservata. È possibile la caratterizzazione in sede promiscua di corsia prioritaria per il Tpl.

Per quanto riguarda la sezione relativa a piazzale de Matthaeis tra la rotatoria con via Aldo Moro e l'incrocio con via Po, il tratto presenta le caratteristiche per la realizzazione di corsia in sede riservata ad uso esclusivo del trasporto pubblico. Ove non esistenti carreggiate dedicate al trasporto pubblico, come nel caso dei percorsi individuati, le vetture del trasporto collettivo possono transitare in sede riservata o in sede promiscua, ovvero in sede con le altre categorie di utenti della strada. Nel caso di sede riservata, il vincolo è dato dalla sezione disponibile nel caso di infrastrutture già esistenti. Il Brt avrà una lunghezza variabile tra i 10 e i 12 metri e il mezzo sarà realizzato appositamente per le esigenze di Frosinone.