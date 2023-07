Urla in viale San Domenico nei pressi dell'area che ospitava il mattatoio comunale. Un extracomunitario si butta a terra, si toglie la maglia e semina il panico. In evidente stato confusionale inveisce contro i passanti e contro le forze dell'ordine. Ad arrivare una pattuglia di carabinieri di Sora che ha trasferito il giovane in caserma.