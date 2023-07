Tragedia questa mattina in via Gennare, dove un uomo di 55 anni si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. Il dramma si è consumato in un'abitazione che sorge lungo la strada che collega Torrice e Arnara, dove il cinquantacinquenne viveva da solo.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti gli operatori del 118 e un'eliambulanza che però non hanno potuto fare nulla per strappare l'uomo alla morte. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri per le verifiche e per ricostruire l'accaduto.

Il cinquantacinquenne pare svolgesse lavori saltuari, forse la solitudine o un momento di sconforto potrebbero averlo indotto all'estremo gesto. La notizia si è subito diffusa in paese generando costernazione e dolore.