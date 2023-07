Si accascia in strada e muore. La vittima è una quarantaquattrenne di Paliano. La donna stava raggiungendo il posto di lavoro, in un ufficio notarile, quando è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. È successo questa mattina vicino al palazzo comunale. La quarantaquattrenne era molto conosciuta e stimata. Dolore e sconcerto in paese. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Sconvolto anche il sindaco Domenico Alfieri che ha scritto un post sulla sua pagina Facebook. "La vita spesso è assurda e incomprensibile.

Quando accadono alcuni episodi non so se è più grande lo sconforto o la rabbia.

Oggi è un giorno tristissimo e di immenso dolore che non dimenticherò mai".