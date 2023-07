Tentato omicidio nella notte a Frosinone, c'è un sospettato.

Un uomo di 35 anni è stato ferito da diverse coltellate e ora è in prognosi riservata. Sull'episodio indaga la questura di Frosinone con la squadra mobile che, ieri sera, ha interrogato a lungo un uomo, un frusinate, la cui posizione è al vaglio degli investigatori.

In base a quanto ricostruito in questa prima fase dell'inchiesta, tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì in via del Casone, non distante dalla villa comunale. Intorno alle due di notte è stato notato un uomo che perdeva sangue vittima di una violenta aggressione.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha prestato le prime cure al ferito e poi lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Fabrizio Spaziani. A quel punto l'indagine è passata alla squadra mobile che, per prima cosa, ha identificato il ferito. Si tratta di un uomo di 35 anni della provincia di Caserta, ma residente a Frosinone. Questi è stato aggredito intorno alle due di notte. Le modalità e il movente dell'azione le chiariranno il proseguo delle indagini. Il campano è stato colpito da più coltellate alla schiena, all'addome e alle braccia. Poi è stato lasciato a terra, in una pozza di sangue, dove è stato trovato da chi ha dato l'allarme. Alcune ferite sono gravi. Tanto che l'uomo è stato subito operato e si trova in gravi condizioni. La prognosi è ancora riservata.

Ora gli agenti della squadra mobile, diretta dal vice questore Flavio Genovesi, stanno ricostruendo nei dettagli quanto accaduto l'altra notte per capire chi e per quale motivo ha aggredito l'uomo. Si indaga a 360 gradi e non si esclude nessuna ipotesi. Anche attraverso l'analisi dei cellulari si cercherà di ricostruire gli ultimi contatti del ferito e le ore precedenti all'aggressione per capire se, per caso, il trentacinaquenne aveva un appuntamento con la persona che poi l'ha accoltellato. Andranno analizzati i suoi movimenti nella notte e nei giorni precedenti. Si cercherà pure tra le telecamere della zona per verificare la presenza di eventuali immagini utili alle investigazioni. Nel frattempo, nel pomeriggio, l'indagine ha avuto un primo momento di svolta. C'è un sospettato che è stato fermato dagli agenti della mobile che lo hanno portato in questura dove è stato a lungo interrogato.