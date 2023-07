Spettacolare tamponamento a catena sulla Casilina, in direzione San Vittore del Lazio. Tre auto e un mezzo pesante sono stati coinvolti in un incidente che poteva avere ben altre conseguenze. Per fortuna, nonostante la paura iniziale, i feriti trasportati in ospedale non sono risultati gravi. Difficili i rilievi: traffico in tilt. Carabinieri e vigili del fuoco al lavoro per ricostruire la dinamica.