Nel pomeriggio un gruppo di giovani, presumibilmente tutti minorenni, ha forzato le transenne del cantiere di corso della Repubblica ed è entrato nell'area dove tuttora sono in corso i lavori di riqualificazione. Fortunatamente senza conseguenze per nessuno. Una volta fatto ingresso, gli adolescenti hanno "ammirato" da vicino l'intervento di restyling dell'arteria cassinate per poi alzare una transenna dell'ingresso laterale e uscire alla chetichella.

Tra i residenti, però, è scattata l'indignazione: "Fanno come pare a loro, non è possibile". È il lamento di un uomo che ha assistito alla scena dal suo balcone.