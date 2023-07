Continuano i lavori su una delle vie più trafficate e pericolose della città. Con il progetto "3 S", che prevede interventi di miglioramento della sicurezza stradale e opere di urbanizzazione primaria all'incrocio tra via Cellaro e via Pozzo Pantano, i cittadini potranno contare finalmente su una rotatoria e una strada più sicura, come del resto chiedono insistentemente da anni.

Gli operai della ditta incaricata di eseguire l'intervento sono al lavoro da settimane, sette giorni su sette. L'attenzione è alta anche da parte dei residenti della zona che seguono con curiosità il procedere delle opere che, come in tutti i cantieri, hanno anche degli imprevisti.

Nella giornata di sabato si sono registrati dei problemi a un'utenza idrica. Sul posto sono arrivati i tecnici dell'Acea e quelli del Comune, alcuni amministratori e i rappresentanti della ditta. Non è un caso isolato, infatti i tecnici comunali effettuano continui sopralluoghi sul cantiere per seguire da vicino i lavori.

I residenti attendono con trepidazione l'inaugurazione dell'opera che forse avverrà prima della fine dell'estate, sempre se non ci saranno altre sorprese che faranno slittare la data di consegna dei lavori.

Tra i cittadini si sta circolando la proposta di intitolare la nuova rotatoria alle vittime degli incidenti stradali avvenuti in via Cellaro. Nel dicembre 2016 rimase coinvolto in uno spaventoso incidente l'ex amministratore comunale Angelo Domenico Ianni, residente nella zona. Il mese successivo morì. Aveva 73 anni. Era stato assessore e dipendente comunale responsabile del settore stato civile, anagrafe ed elettorale. Successivamente era entrato nella giunta del sindaco Cesidio Casinelli, nel quinquennio 2006-2011. Il 2 giugno del 2015 fu insignito dal prefetto Zarrilli dell'onorificenza al Merito della Repubblica italiana per essersi particolarmente distinto in ambito professionale e sociale.

E forse la rotatoria di via Cellario, tanto attesa per garantire una maggiore sicurezza dell'incrocio, sarà intitolata proprio a lui che su quella strada rimase coinvolto in un violento incidente che gli è costato la vita.