È un trentacinquenne campano, residente a Frosinone, l'uomo aggredito nella notte in via Casone a Frosinone. La vittima è stata ferita con diverse coltellate, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Frosinone. Indaga la polizia.

Trentenne accoltellato vicino alla villa comunale 1 ora fa Trentenne accoltellato, trovato a terra da un passante vicino alla villa comunale, nella parte bassa del capoluogo. I soccorsi sono stati contattati intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì. Il trentenne è stato trasportato in ospedale in codice rosso con gravi ferite, la prognosi è riservata. Sull'accaduto indaga la polizia che ha subito avviato tutti gli accertamenti del caso. di: N.F.