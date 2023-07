Un trenino per portare i turisti e gli appassionati "in tour", alla riscoperta degli angoli più belli e suggestivi di Fiuggi.

È questa l'ultima novità proposta dagli imprenditori turistici, che qualche anno fa esposero l'idea di una funivia di collegamento tra le due zone cittadine.

«Vediamo con entusiasmo che molti commercianti sono interessati alla cittadina termale - dichiarano gli imprenditori - e questo non fa altro che onorarci. Soprattutto il vecchio borgo è tornato a risplendere grazie alle tante attività commerciali ultimamente aperte e riorganizzate. Ma ancora non riusciamo a giocare l'asso nella manica, quello capace di fare un exploit. Spesso, per lavoro ci capita di viaggiare anche all'estero, e tante volte vediamo in diverse cittadine trenini che portano in giro i turisti facendo ammirare loro le bellezze di quelle zone. Questo a Fiuggi sembra essere ancora impossibile, non si riesce a far uscire il trenino delle fonti e creare un itinerario. Sono tante le cose da vedere nella città, il borgo vecchio è pieno di attrazioni, di caseggiati rurali che raccontano la storia e la cultura del nostro popolo. Abbiamo tante chiese e aree verdi, compresa quella del lago di Canterno, un'oasi di pace che incanta e che può fare bene alla mente, specialmente dopo che è stata combattuta una pandemia. Qui si potrebbe sviluppare un turismo "ad hoc" - concludono gli imprenditori - chiamando in causa tutti i comuni interessati dal lago. Noi chiamiamo in causa la nostra Pro Loco, l'associazione di promozione turistica e ad essa affidiamo le nostre idee, con la speranza che si inizi veramente a lavorare per il bene comune della città». Insomma, ancora un'idea per rilanciare Fiuggi, un trenino per far visitare la città ed il territorio. Adesso tocca alla Pro Loco esaminare e approfondire questa ulteriore proposta.