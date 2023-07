Travolto e ucciso dal treno in corsa a 27 anni. L'incidente è avvenuto nella serata di sabato lungo il tratto ferroviario Cassino-Roma in zona Ponte La Pietra, in territorio di Cassino. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l'impatto sarebbe risultato inevitabile. Il giovane, un nigeriano dipendente di un'azienda agricola del territorio, si trovava in sella alla sua bici quando, per cause al vaglio della Polfer, sarebbe stato agganciato dal convoglio mentre percorreva la massicciata.

Inutile ogni tentativo di rallentare il treno: il giovane è morto nell'impatto, sbalzato a diversi metri di distanza. Immediato l'arrivo sul posto di 118, vigili del fuoco e agenti della polizia ferroviaria: complesso il rinvenimento del corpo, ormai senza vita. Le indagini serviranno a ricostruire la dinamica e a stabilire cosa stesse facendo il ventisettenne a quell'ora lungo i binari. Il corpo è rimasto fino a ieri sera a disposizione dell'autorità giudiziaria. Poi il nulla osta per le esequie. Disagi al traffico ferroviario: i pendolari provenienti da Reggio Calabria hanno proseguito la corsa sull'Intercity Salerno-Torino. Poi la circolazione è ripresa, ma a binario unico dopo il completamento dei rilievi.