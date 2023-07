Arrestato dai carabinieri della stazione Roma Nomentana un diciannovenne di Frosinone, insieme a un ventenne della provincia di Latina. I due, già noti alle forze dell'ordine, fermati per un controllo in via Guido Mazzoni, sono stati trovati in possesso di 360 dosi di metanfetamina, per un peso complessivo di 113 grammi, un involucro di 46 grammi della medesima sostanza e alcune dosi di hashish, che sono stati sequestrati.