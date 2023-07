La spedizione punitiva finisce con quattro pesanti condanne, mitigate solo dalle strategie processuali degli avvocati che per i loro assistiti hanno chiesto il rito abbreviato o il patteggiamento.

La vicenda risale all'autunno dell'anno scorso, quando l'imprenditore E. C., residente ad Arpino, fu avvicinato da Errico De Silvio, sorano di 48 anni, che gli disse di volersi proporre come paciere nella controversia sorta con il proprietario del capannone di Isola del Liri che l'imprenditore aveva affittato per la sua azienda meccanica.

Il proprietario dello stabile, Silvestro Cipriani, 77 anni, voleva che l'inquilino lasciasse il capannone ma questi si rifiutava di farlo. De Silvio tentò di convincerlo: «Quello che succede sono problemi vostri - disse - Pure se dovesse succedere qualcosa, succede». Parole che il gip del tribunale di Cassino ha considerato come una pesante minaccia.

Un paio di settimane più tardi al capannone si presentarono i fratelli Raffaele e Marcello Lupi, rispettivamente di 46 e 44 anni, nati a Sora e residenti a Broccostella. Armati di bastoni, riferirono all'imprenditore di essere stati mandati da «Silvestro per risolvere con le buone o le brutte la situazione». E lo riempirono di bastonate alle braccia e alle gambe, procurandogli la frattura dell'omero sinistro. L'imprenditore fu dimesso dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni.

Per quella spedizione punitiva il gup ha condannato per tentata estorsione aggravata e lesioni volontarie gravissime i mandanti e gli esecutori del pestaggio, questi ultimi arrestati in flagranza. I fratelli Lupi dovranno scontare 4 anni 2 mesi ciascuno, De Silvio 2 anni e 8 mesi, Cipriani 2 anni e 6 mesi.

Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Granfranco La Rocca, Valerio Meglio, Walter Terenzio, Roberto Antonio Catanzariti e Donatella Conicella. La vittima dell'aggressione ha affidato la sua difesa all'avvocato Nicola Ottaviani.